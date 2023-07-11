Воронки закружились на горизонте. Три смерча в море у берегов Туапсе сняли туристы на видео

Тройной смерч в Туапсе Фото: кадр из видео

Непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В регионе вновь продлили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами, градом и шквалистым ветром. Как отметили синоптики, на погоду в регионе в настоящее время влияют фронтальные разделы штормового циклонического вихря.

Вместе с тем жителей и туристов предупредили о смерчах, которые могут образоваться в море. В течение последних дней сразу в нескольких районах отдыхающие застали мощные воронки.

Так, сразу тройной смерч утром 11 июля успели заснять в Туапсинском районе. Воздушный вихрь заметили на пляже в поселке Новомихайловском. На кадрах видно, как небо заволокло густыми серыми тучами, а шквалистый ветер не успокаивается. Тем временем вдалеке недалеко друг от друга закручиваются мощные воздушны столбы.

«Согласно данным гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении», – сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Парад смерчей немного потревожил и вместе с тем восхитил жителей и гостей Туапсе. Многие успели заснять огромные воронки с разных ракурсов и опубликовать в соцсетях.

«Страшно красиво», - поделились впечатлениями пользователи.

К счастью, мощные воронки, которые застали жители и отдыхающие, образовались далеко от берега и не добрались до суши. Разрушений и последствий от образовавшегося смерча в Туапсинском районе нет.

К слову, штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 12 июля.

«В течение суток 11 и 12 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Облачные поля не рассеются. Краснодарский край продолжит заливать еще несколько дней

В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили до 12 июля (читать далее)