В Сочи продолжит штормить. Фото: Олег УМАРОВ

Тропические дожди, наделавшие немало бед в Сочи 9 июля, никуда не собираются уходить. Краснодарский край продолжит заливать до 12 июля. Потоки воды с неба местами будут грозить подтоплениями и высоким уровнем рек. Всему виной – тыловая часть циклона. Он держит в своих руках тучи и не дает им рассеяться над территорией Кубани.

«Это сохранит в небе над регионом довольно обширные облачные поля, вновь пройдут дожди ливневого характера, местами сильные, прогремят грозы», – рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ливни, как из ведра, поднимут уровни рек. Риск подтоплений сохраняется в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Абинском, Северском, Крымском, Туапсинском районах, а также в Горячем Ключе, Геленджике и на Черноморском побережье от Анапы до Магри.

«Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на Азовском побережье +18…+23 градусов, днем +21…+26 градусов. В горах ночью +11…+16 градусов, днем +15…+20 градусов. На Черноморском побережье ночью +17…+22 градуса, днем +23…+28 градусов», - сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение будет действовать до среды, 12 июля, и погодная картина сильно не изменится в ближайшие два дня.

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