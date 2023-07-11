Чудо природы. Трехлапая самка леопарда родила котенка в Сочи

Леопардам имитируют тесное пространство для рождения потомства

В сочинском Центре восстановления леопарда 10 июля сообщили о рождении еще одного котенка. Причем на этот раз мамой стала трехлапая самка, у которой, по всем законам природы, не может быть спаривания. Леопард по кличке Олимпия родилась в 2016 году, ее собирались выпустить в дикую природу. Но она получила серьезную травму в 2019 году. Олимпия повредила лапу об ограждение вольера из-за ошибок в проекте инфраструктуры. Врачам удалось спасти кошку, но лапы она лишилась.

- Это чудо природы, потому что самец должен был, для недопущения распространения дефектных генов у потомства, убить самку, - говорят в Центре.

8 июля малыш родился здоровым. Все конечности у него на месте. Мама Олимпия окружила его своим вниманием.

А несколькими днями ранее родителями маленького пятнистого котенка стали Шива и Филоу.

«Пол этих детей удастся определить только через два месяца во время плановой вакцинации, а пока будем бережно охранять покой мамочки и малыша», - утончили кураторы уникальной научной программы.

Самки с детенышами находятся в специальном укрытии, имитирующем логово. В дикой природе беременные самки леопарда выбирают тесные и небольшие расщелины. В таких на первый взгляд стесненных условиях пятнистой маме легче следить за безопасностью потомства.

Как только малышам исполнится два месяца, начнется их подготовка к важной миссии - выпуску в природу. Продлится обучение два года и завершится в 2025 году.

Всего в центре с 2013 по 2020 год родилось 26 котят.