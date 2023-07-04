Шива и Филоу стали родителями! В Центре восстановления леопарда в Сочи пополнение

Шива с малышом два месяца проведут под круглосуточным видеонаблюдением. Фото: скриншот.

В Центре восстановления популяции леопарда в Сочи стало на одного хищника больше. Правда, новый житель пока совсем еще кроха. Новорожденные котята самых крупных в мире кошек весят всего не более 400 граммов. Они слепы, беспомощны, не умеют ходить и даже пережевывать пищу.

Счастливое событие произошло в паре самки Шивы и самца Филоу. Как сообщили сотрудники сочинского центра, котенок появился на свет 2 июля.

«Пол удастся определить только через два месяца во время плановой вакцинации, а пока будем бережно охранять покой мамочки и малыша», - утончили кураторы уникальной научной программы.

Шива с детенышем находятся в специальном укрытии, имитирующем логово. В дикой природе беременные самки леопарда выбирают тесные и небольшие расщелины. В таких на первый взгляд стесненных условиях пятнистой маме легче следить за безопасностью потомства.

Самец Филоу и самка Шива прибыли в Сочи в 2020 году из стокгольмского зоопарка Nordens Ark. Семейную пару обменяли на четырехлетнюю краснокнижную хищницу Багиру, которая в 2016 году родилась в сочинском центре.

У кураторов проекта по восстановлению популяции леопарда на Кавказе на эту семью были большие планы. Филоу и Шива пополнили поголовье Центра в рамках программы разведения с целью последующего переселения их потомства в природу. И животные оправдали возложенные на них надежды. В 2021 году у них появилась пара котят – самец Чилмас и самочка Ачипсе. Сейчас это уже взрослые леопарды, которые готовятся выполнить основную цель проекта – переехать из вольеров центра в дикую природу.

«Красавец Чилмас уже прошел аттестацию на отлично. Он поедет к уже освоившимся в Северной Осетии товарищам Лео, Хосте и Лауре. Его сестра Ачипсе пока ждет приемную комиссию из Российской академии наук. А после украсит территории Кавказского биосферного заповедника, - подтвердили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Такое же будущее ждет и новорожденного котенка. Как только малышу исполнится два месяца, начнется его подготовка к важной миссии. Продлится обучение два года и завершится в 2025 году. Всего в центре с 2013 по 2020 год родилось 26 котят.