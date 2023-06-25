Ачипсе и Чилмас разъедутся в разные стороны. Стало известно, куда выпустят подросших в Сочи леопардов

Ачипсе и Чилмас - сиблинги. Фото: t.me/leopardcenter

Котятам леопарда самцу Чилмасу и самочке Ачипсе исполнилось по два года. Для юных пятнистых хищников это примерно, как окончание средней школы. Они прошли очень серьезное обучение и даже отлично сдали выпускные экзамены. Их менторы из сочинского Центра восстановления популяции леопарда на Северном Кавказе объявили о завершении образовательной части и готовности краснокнижных кошек переехать в дикую среду.

- Вот и наступила самая трогательная пора - пора выпускных. Наши милые котята - сибсы Чилмас и Ачипсе готовятся к расставанию друг с другом, так как обретут свой новый дом они в разных местах, - рассказали в пресс-службе Центра.

Ачипсе и Чилмас – леопарды-сиблинги. Они родились в 2021 году у пары Шивы и Филоу. Котят с ранних когтей готовили к важной миссии – жизни в естественных условиях Северного Кавказа, там, где еще несколько десятков лет назад обитали их дикие предки.

Котята не разлучались с матерью два года. Фото: t.me/leopardcenter

Сочинские специалисты единственные в мире владеют уникальной системой подготовки рожденных в неволе крупных кошек к возвращению в дикую среду. Методика была разработала и опробована здесь же. Обучение животных начинается чуть ли не с первых дней жизни. И все действия сотрудников центра направлены на одну эту цель. Например, котят учат избегать человека. Любой контакт с двуногими в памяти хищников отложился неприятным воспоминанием.

- Вакцинация - обязательная составляющая эпизоотического благополучия Центра, а также отличная возможность в очередной раз напомнить нашим «студентам» о неприятных последствиях при встрече с людьми. Такие манипуляции позволяют формировать устойчивую реакцию избегания человека - залог благополучной жизни в дикой природе, - рассказал ветеринарный врач сочинских леопардов Михаил Альшинецкий.

Также кошек учат самостоятельности. К двум годам они способны охотиться на любую добычу и вполне смогут прокормиться без участия матери. Например, Чилмас уже во время тренировок зарекомендовал себя, как талантливый охотник. Кураторы даже не сомневались, что он великолепно пройдет это обязательное перед выпуском испытание.

Чилмас зарекомендовала себя как прекрасный охотник. Фото: t.me/leopardcenter

- Красавец Чилмас прошел аттестацию на отлично. Он поедет к уже освоившимся в Северной Осетии товарищам Лео, Хосте и Лауре, - поделились итогами экзаменов в Центре восстановления популяции.

Его сестра Ачипсе пока ждет приемную комиссии из Российской академии наук. Впрочем, воспитатели самочки уверены, что и она блестяще справится с тестами. Но, вот переедет Ачипсе жить в другое место. Брата с сестрой разлучат, чтобы избежать кровосмесительных связей и появления потомства с риском генетических мутаций.

- Ачипсе украсит территории Кавказского биосферного заповедника, - подтвердили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Начиная с 2016 года в дикую природу из Сочинского центра были выпущены 13 пятнистых: шесть в Кавказском заповеднике и семь в Северной Осетии. Две самки погибли. Один самец числится пропавшим без вести, но члены мониторинговой группы склонны и его причислять к погибшим. Одного убили браконьеры. На сегодня, по оценкам ученых, остались в живых девять особей. Вместе с Ачипсе и Чилмасом их скоро станет 11.

Всего же в горах Кавказа к 2030 году планируют расселить 30 леопардов. Такое количество хищников считают достаточным для восстановления популяции исчезнувших животных.

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