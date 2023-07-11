При задержании нашли пистолет с глушителем: Следком опубликовал видео, как брали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар"

Станислав Ржицкий.

Спустя чуть более суток после убийства экс-капитана подводной лодки «Краснодар» и замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, следователи задержали предполагаемого киллера. Укрытие, где скрывался подозреваемый, оперативники брали штурмом. Мужчина был вооружен и мог открыть огнь по сотрудникам правоохранительных органов.

«В качестве подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», - сообщили в пресс-службе СКР.

Известно, что после расправы с бывшим моряком, подозреваемый покинул Краснодар. Благодаря грамотным действиям полицейских, его обнаружили в одном из частных домов Туапсе.

«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас Сергей Денисенко находится на допросе. Оперативники проверяют 64-летнего уроженца Украины на причастность к убийству бывшего подводника.

Скорее всего, Сергей Денисенко долго «пас» будущую жертву. Он изучил его распорядок дня. Получил данные о маршрутах пробежек Ржицкого, который даже в плохую погоду не пропускал занятия спортом. Бывший военный почему-то потерял бдительность и публиковал в своем аккаунте в приложении марафонцев.

Станислава Ржицкого подозреваемый в его убийстве подкараулил возле Дворца спорта «Олимп».

«По данным следствия, рано утром 10 июля на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», - сообщили в СКР по Краснодарскому краю.

Следственным отделом по Западному округу Краснодара было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились ориентировки возможного убийцы. Мужчина 30-40 лет в черной одежде и голубой кепке попал на камеру наблюдения, когда покидал возможное место преступления.

Расследование уголовного дела взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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