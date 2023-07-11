Фото из соцсетей

В Краснодаре задержан предполагаемый убийца замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Это мужчина 1959 года рождения. Сейчас он находится на допросе. Оперативники проверяют его на причастность к убийству бывшего капитана субмарины «Краснодар».

Убийца подкараулил его в парке 30-летия Победы. Там проходит маршрут Станислава. Он не менял его несколько месяцев.

Убийца мог следить за жертвой в приложении для бега. Там Ржицкий делился результатами и маршрутами.

По предварительной информации, преступник произвел четыре выстрела. Он палил практически в упор: сперва – в грудь, затем – в спину.

Шансов выжить у Станислава Ржицкого практически не было. Он скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

Накануне в соцсетях появились ориентировки возможного убийцы. Это мужчина 30-40 лет в черной одежде и голубой кепке. Он попал на камеру наблюдения, когда покидал возможное место преступления.

Расследование уголовного дела взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Добавим, что Станислав Ржицкий перебрался в Краснодар год назад – летом 2022-го. Тогда он ушел из флота и устроился на работу в мэрии города. Мужчина занял должность замначальника отдела мэрии города по мобилизационной работе.

Ранее Станислав Ржицкий командовал субмаринами «Алроса» и «Краснодар».

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