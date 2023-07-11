Бегал от дома к тропе здоровья и обратно. Прошли к месту, где застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара

Дорога, по которой бежал Станислав Ржицкий. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Рано утром 10 июля небольшой спальный район в центре Краснодара разбудили четыре громких выстрела. В парке имени 30-детия Победы спустя несколько минут нашли тело мужчины с ранениями в грудь и спину. Погибшим оказался замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара, он каждое утро выходил в парк на пробежку. Не исключается версия, что Станислава лишил жизни киллер. Наемнику не составило труда выследить чиновника по его соцсетям, где Ржицкий для собственного самоконтроля отчитывался о пробежках, прилагая фото маршрута. А тропа здоровья обычно пролегала по уже привычной для него дороге.

«Комсомольская правда» - Кубань» прошлась по маршруту, которым часто бегал Станислав Ржицкий.

Забег Станислава Ржицкого. Фото: соцсети.

Традиционно чиновник начинал разминку возле полуразрушенных пятиэтажек в районе улицы Захарова и далее отправлялся в путь мимо стадиона «Олимп». Его пробежка, судя по трекерам, которые он сам выкладывал в соцсети, заканчивалась в районе парка 30-летия Победы, который в простонародье называют Затон.

Обходим стороной оживленные улицы и следуем по пути, который ранее отмечал на карте убитый замначальника одела мэрии по мобилизационной работе.

«Я живу здесь уже больше 20 лет. Всегда все было тихо. Только молодежь бывает по ночам буянит. На велосипедах часто здесь катаются, и бегают тоже», - поделилась пожилая женщина, которая встретилась у старенькой пятиэтажки.

Дорога тихая и спокойная. Рядом нет никаких приметных мест, только небольшие частные магазинчики, которые открываются только после 9 часов. Тропа до Затона растянулась почти в пять километров, а людей, которые встретились на пути даже днем, оказалось очень мало. Здесь можно увидеть заброшенный аквапарк, пустыри и беседки, которые расположены вдали от лишних глаз, - излюбленные «тусовочные» места городской молодежи.

«Раньше здесь было хорошо. Стояли бассейны, убирали территорию и гоняли странных людей. Сейчас все это забросили. Говорят, будут восстанавливать, но сюда все время стекаются не самые воспитанные люди. Ночью просто невозможно ходить, одни пьяницы», - рассказала милая старушка в белой шляпке, которая гуляла вдоль набережной.

Известно, что как раз на одном из узких вытоптанных тропинок, окруженных деревьями, и нашли тело Станислава.

В пяти минутах ходьбы находится тропа здоровья. Дорожку восстановили совсем недавно, меньше года назад, поэтому свежий асфальт и белоснежные надписи на нем сразу бросаются в глаза. Место уже кажется оживленнее, до него Ржицкому оставалось пару минут легкой трусцой.

Весь путь в одну сторону размеренным шагом занял примерно 20 минут. Полицейские и следователи тщательно осмотрели окрестности и убрали все следы преступления, - сейчас здесь кипит обычная городская жизнь и ничего даже не намекает о трагедии.

Напомним, что убийцу Станислава Ржицкого продолжают искать. Мужчина в голубой кепке попал в объективы камер видеонаблюдения недалеко от места преступления, на него распространили ориентировку.

«Следственным отделом по Западному округу Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации», - уточнили в пресс-службе региональном СУ СК РФ.

Расследование взял на личный контроль глава ведомства – Александр Бастрыкин.

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