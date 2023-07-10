Застрелили на тропе здоровья: Как выглядит место убийства бывшего командира подлодки «Краснодар»

Так выглядит место преступления.

Тропа здоровья, по которой любил бегать по утрам Станислав Ржицкий, с утра была оцеплена правоохранительными органами. Именно здесь прохожие нашли тело отставного моряка и замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Сейчас оцепление снято, на месте преступления остались лежать обрывки красно-белой ленты.

Как рассказали в краевом следкоме, уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Рядом с погибшим были найдены дорогие гаджеты – беспроводные наушники и смарт-часы. Явно, что киллер напал на жертву не с целью поживиться.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направленны на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследования убийства Станислава Ржицкого взял на контроль председатель Следственного комитета России. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад.

Станислав Ржицкий из морской династии. Желая продолжить дело отца-подводника, поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт. После окончания служил в ВМС РФ на Черноморском флоте. Командовал минно-торпедной боевой частью на подлодке Б-871 «Алроса». К 2013 году дослужился до звания капитана экипажа субмарины. С 2016 года являлся командиром подлодки Б-265 «Краснодар». Участвовал в боевых действиях против «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Затем принял решение уйти на пенсию и переехал в Краснодар, где стал заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе. Сослуживцы и друзья отзываются о Станиславе Ржицком, как об очень порядочном и честном человеке.

«Стас – очень честный и отзывчивый человек. Знаю его очень давно и для меня это очень большая утрата», - рассказал его друг Андрей Скворцов.

За верность России был внесен в украинскую базу «Миротворец», где публикуются досье на тех, кого украинцы считают врагами народа.

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