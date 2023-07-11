Что известно об убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

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Эта история потрясла Краснодар. В понедельник, 10 июля, около Дворца спорта «Олимп» нашли тело замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. На теле бывшего капитана субмарины «Краснодар» обнаружили огнестрельные ранения.

Эксперты установили, что убийца расстрелял 42-летнего мужчину практически в упор. На его теле обнаружили четыре пулевых отверстия. Киллер палил наверняка: сперва – в грудь, затем – в спину. Рядом с телом оперативники нашли смарт-часы и беспроводные наушники убитого.

«Следственным отделом по Западному округу Краснодара возбуждено уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе городской администрации», - уточнили в пресс-службе региональном СУ СК РФ.

Расследование взял на личный контроль глава ведомства – Александр Бастрыкин. Станислав Ржицкий был известным моряком. Он командовал субмаринами «Алроса» и «Краснодар». На Кубань мужчина переехал после выхода на пенсию. Здесь он занялся административной работой – в мэрии города.

За верность России офицер был внесен в украинскую базу «Миротворец».

Не исключено, что киллер следил за жертвой через мобильное приложение. Каждое утро мужчина совершал пробежки по парку им 30-летия Победы. А скрины маршрута выкладывал в соцсети.

Соболезнования родным и близким выразил бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Соболезную семье и всем близким Стаса. Он был настоящим патриотом, хорошим человеком и любящим отцом», - написал он в телеграме.

Также известно, что киллер расстрелял бывшего капитана подлодки в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года.