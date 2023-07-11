Опубликован последний маршрут убитого в Краснодаре замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

Фото из соцсетей

Станислав Ржицкий перебрался на Кубань год назад – летом 2022-го. Бывший капитан субмарины «Краснодар» переехал в Краснодар и занялся административной работой – в мэрии города. Стал замначальника городского отдела по мобилизационной работе.

Каждое утро 42-летний мужчина начинал не с кофе, а с пробежки по парку 30-летия Победы. Маршрут практически не менял и всегда делился им в соцсетях – в приложении для бега.

Оперативники не исключают, что оно помогло убийце отследить маршрут Станислава. Он встретил Ржицкого недалеко от дворца спорта «Олимп». Затем раздались четыре выстрела: сперва – в грудь, затем – в спину.

По заключениям криминалистов, смерть наступила мгновенно. А убийца скрылся, практически не оставив следом. Предполагаемый преступник попал только на одну камеру, когда покидал место. Это мужчина 30-40 лет в черной одежде и голубой кепке.

Расследование дело взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Пока оперативники ищут убийцу, в соцсетях разлетаются снимки последнего маршрута мужчины – из приложения.

По данным программы, мужчина бежал по улице Заводской – через дорогу от завода имени Седина. Затем он двигался по Берегой – до парка 30-летия Победы. Там мужчина делал крюк и возвращался обратно – той же дорогой.

Также известно, что киллер расстрелял бывшего капитана подлодки в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года.