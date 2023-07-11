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Происшествия11 июля 2023 9:50

Опубликован последний маршрут убитого в Краснодаре замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого

Киллер расстрелял мужчину во время утренней пробежки
Андрей МИХАЙЛОВИЧ
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Станислав Ржицкий перебрался на Кубань год назад – летом 2022-го. Бывший капитан субмарины «Краснодар» переехал в Краснодар и занялся административной работой – в мэрии города. Стал замначальника городского отдела по мобилизационной работе.

Каждое утро 42-летний мужчина начинал не с кофе, а с пробежки по парку 30-летия Победы. Маршрут практически не менял и всегда делился им в соцсетях – в приложении для бега.

Оперативники не исключают, что оно помогло убийце отследить маршрут Станислава. Он встретил Ржицкого недалеко от дворца спорта «Олимп». Затем раздались четыре выстрела: сперва – в грудь, затем – в спину.

По заключениям криминалистов, смерть наступила мгновенно. А убийца скрылся, практически не оставив следом. Предполагаемый преступник попал только на одну камеру, когда покидал место. Это мужчина 30-40 лет в черной одежде и голубой кепке.

Расследование дело взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Пока оперативники ищут убийцу, в соцсетях разлетаются снимки последнего маршрута мужчины – из приложения.

По данным программы, мужчина бежал по улице Заводской – через дорогу от завода имени Седина. Затем он двигался по Берегой – до парка 30-летия Победы. Там мужчина делал крюк и возвращался обратно – той же дорогой.

Также известно, что киллер расстрелял бывшего капитана подлодки в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года.

ЧППроисшествия: ЧП