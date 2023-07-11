Мэр Краснодара выразил соболезнования семье убитого Станислава Ржицкого

В мэрии выставили траурное фото убитого Станислава Ржицкого Фото: t.me/emnaumov

Мэр Краснодара выразил соболезнования семье убитого замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Слова поддержки Евгений Наумов написал в своем telegram-канале.

«От имени коллег и краснодарцев выражаю соболезнования семье Станислава Ржицкого. Мы с ними на связи и оказываем всестороннюю помощь», - сказал глава города.

Вместе с тем мэр Краснодара призвал жителей доверять проверенной информации и изучать официальные источники.

«Пока идет следствие, нам всем необходимо соблюдать информационную гигиену. А не пиариться на трагедии», – призвал Евгений Наумов.

Напомним, замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого убили утром 10 июля. В этот время он находился на утренней пробежке в центре города около дворца спорта «Олимп». Тело бывшего капитана субмарины «Краснодар» обнаружили четыре пулевых отверстия. Как позже установили эксперты, убийца расстрелял 42-летнего Станислава Ржицкого практически в упор. Рядом с телом были обнаружены смарт-часы и беспроводные наушники.

После убийства замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе следком возбудил уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают искать предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого.

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