Мэр Краснодара выразил соболезнования семье убитого Станислава Ржицкого

В мэрии выставили траурное фото убитого Станислава Ржицкого Фото: t.me/emnaumov
Мэр Краснодара выразил соболезнования семье убитого замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Слова поддержки Евгений Наумов написал в своем telegram-канале.
«От имени коллег и краснодарцев выражаю соболезнования семье Станислава Ржицкого. Мы с ними на связи и оказываем всестороннюю помощь», - сказал глава города.
Вместе с тем мэр Краснодара призвал жителей доверять проверенной информации и изучать официальные источники.
«Пока идет следствие, нам всем необходимо соблюдать информационную гигиену. А не пиариться на трагедии», – призвал Евгений Наумов.
Напомним, замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого убили утром 10 июля. В этот время он находился на утренней пробежке в центре города около дворца спорта «Олимп». Тело бывшего капитана субмарины «Краснодар» обнаружили четыре пулевых отверстия. Как позже установили эксперты, убийца расстрелял 42-летнего Станислава Ржицкого практически в упор. Рядом с телом были обнаружены смарт-часы и беспроводные наушники.
После убийства замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе следком возбудил уголовное дело. В настоящее время правоохранители продолжают искать предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что известно об убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого
42-летнего мужчину застрелили во время утренней пробежки (читать далее)
Экс-капитана подлодки «Краснодар» убили в 300 метрах от субмарины проекта 1954 года
Тело Станислава Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили в центре Краснодара (читать далее)
Застрелили во время пробежки: В Краснодаре убили замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе
Тело Станислава Ржицкого с огнестрельными ранениями нашли утром 10 июля в центре Краснодара (читать далее)