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Общество12 июля 2023 5:01

Последствия непогоды 12 июля в Туапсинском районе: машины смыло, дороги перекрыты, людей эвакуировали из леса

Курортные поселки в Туапсинском районе накрыл мощный шторм с ливнями и сильным ветром
Оксана КАДОЧНИКОВА
Туапсинский район после ливня. Фото: соцсети

Туапсинский район после ливня. Фото: соцсети

Новый удар стихии переживет Туапсинский район. В ночь на 12 июля на курортные поселки обрушился мощный ливень. Под воду вместе с домами и автомобилями ушли Новомихайловка, Небуг, Лермонтово, Ольгинка и Тюменский. Дождь пока не прекращается, а улицы превратились в бурные реки, уровень воды на улицах поднялся до одного метра. По сообщениям очевидцев, несколько машин унесло водой. За три ночных часа выпало около 144 мм осадков. Залиты базы отдыха, гостиницы и дома.

Федеральные дороги перекрыты. На трассе в Лермонтово движение закрыто полностью из-за подтопления. В районе Новомихайловки сошел сель. Проехать там сейчас нельзя.

- Госавтоинспекция Кубани рекомендует временно отказаться от поездок в данном направлении или использовать в качестве альтернативы автодорогу " Майкоп-Туапсе", - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте наводнений работают спасатели. Из зоны подтопления эвакуируют маломобильных людей. Их отвезут в четыре в четыре пункта временного размещения. Также из леса вывезли туристическую группу с 37 детьми. - Все размещены в поселке Дефановка. Ожидается автобус для транспортировки в отдыхающих в Лабинск Краснодарского края, - рассказали в МЧС по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение действует в Туапсинском районе до конца суток 12 июля.

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