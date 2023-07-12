Введен режим ЧС, подтоплены дома: Что происходит на курортах Туапсинского района после ночного ливня 12 июля

Горы машин после ливня. Фото: соцсети

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе прошли сильные ливни. В зону подтопления попали курортные поселки на побережье. Их заливало, как из цистерны. За три часы выпало 144 мм осадков. Даже для привыкшего к мощным дождям горного района Кубани это много. Под воду ушли Джугба, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский и Тюменский. тут улицы превратились в бурлящие реки, а поток был такой силы, что машины уносило и сбивало в кучи.

Потоки воды смывали все на свем пути. Фото: соцсети

Основной удар пришелся на четыре поселения. Там введен режим ЧС после залповых ливней 12 июля.

- Есть подтопленные дома. Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы, - сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Сейчас принято решение о эвакуации жителей в пункты временного размещения. В Джубге их поселят в школу №31, в Тенгинском сельском поселении – в местный ДК, в Новомихайловском - в школу №35, в Ольгинке – школу №19 и в Небуге – в ДК.

По сообщению Оперативного штаба Краснодарского края, под водой оказались дома местных жителей в Горском по ул. Краснодарской и в СНТ «Ручеек», в Дефановке по улицам Школьной и Комсомольской, в Джубге - дома на улицам Приморской, Советской, Набережной. Затопленной оказалась поликлиника.

Вода также стоит на улицах в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

В ГИБДД советуют водителям не выезжать в Туапсинский район или искать альтернативные пути передвижения. На трассах сходят сели. В районе поселка Новомихайловский движение транспорта осуществляется по одной полосе.