«Женщина со шваброй спасает Туапсе от потопа!». Видео, где жительница наводненного района Кубани загоняет воду в канализацию, стало мемом

Жительница затопленного района бесстрашно вышла бороться с последствиями стихии

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края случился потоп. Сразу несколько горных рек вышли из берегов и понесли по улицам курортных причерноморских поселков все, что попадалось на пути. К счастью, жители и гости курорта в это время еще спали. А утром открылась жутковатая картина: груды искореженных потоком воды машин, подмытые первые этажи, а где-то - даже выбитые стекла.

Многие, кто живет повыше от бушующей снизу стихии, предпочли остаться дома. Но только не женщина со шваброй.

Эта бесстрашная жительница Туаспсинского района вышла со шваброй, нащупала инструментом канализационный люк и начала буквально загонять непокорную воду в нее.

- Эта женщина спасет Туапсе, - сняли на видео ее героический поступок очевидцы.

К сожалению, имя женщины пока редакции "КП"-Кубань" узнать не удалось.

Но мы просим всех, кто узнал ее на кадрах, сообщить нам в Телеграм-канал @kp_kuban_bot.

Ранее kuban.kp.ru сообщала, что за три часы выпало 144 мм осадков. Даже для привыкшего к мощным дождям горного района Кубани это много. Под воду ушли Джугба, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский и Тюменский. В крае создан оперативный штаб, все экстренные силы брошены на ликвидацию последствий затопления Туапсинского района. Ущерб от произошедшего только предстоит подсчитать.