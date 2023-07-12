Сильный ливень обрушился на Краснодар 12 июля

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодарском крае продолжает бушевать непогода. Во всем регионе действует штормовое предупреждение. Сначала погода отыгралась на побережье Краснодарского края. А теперь циклон пришел и в краевую столицу. На Краснодар 12 июля обрушился мощный ливень.

«Лупасит так сильно, что страшно выйти на улицу. Сначала подумала, что град пошел. Потому что такой же громкий звук был. Смотрю в окно - а там дождь. Вот с такой силы бьет. Как-будто булыжники летят», - рассказывает жительница Краснодара Елизавета Смирнова.

На улицах уже начали образовываться лужи. Водители автомобилей стали сбрасывать скорость, боясь угодить в яму или проколоть колесо. По традиции, заливает и Московский район Краснодара. Жители уже начали расчехлять лодки и доставать резиновые сапоги.

«Сегодня погодные условия останутся неустойчивыми, в крае продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца дня ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра, возможен град. На реках подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок», - предупредили в пресс-службе Краснодарского Гидрометцентра.

В краевой столице дождь будет идти до конца 13 июля. А столбики термометров упадут до +23 градусов. Однако синоптики обещают, что погода изменится уже в пятницу, 14 июля. Потом в Краснодар снова вернется настоящая июльская жара. Температура воздуха будет держаться на уровне +33 градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 12 июля в Туапсинском районе прошли сильные ливни. В зону подтопления попали курортные поселки на побережье. Их заливало, как из цистерны. За три часы выпало 144 мм осадков. Даже для привыкшего к мощным дождям горного района Кубани это много. Под воду ушли Джугба, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский и Тюменский. Тут улицы превратились в бурлящие реки, а поток был такой силы, что машины уносило и сбивало в кучи.

Основной удар пришелся на четыре поселения. Там введен режим ЧС после залповых ливней 12 июля.