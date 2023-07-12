Торчат только кирпичи: Что осталось от дома, который смыло в Туапсинском районе вместе с людьми

От дома остался лишь фундамент, полный воды. Фото: КП-Кубань

Из-за потопа в Туапсинском районе, который произошел 12 июля, в воде оказались более 300 домов, два детских сада и столько же школ. Стихия бушевала три часа и наделала немало бед. В Джубге и Ольгинке разворотила набережные, десятки машин превратились в металлолом, один за другим сходили сели на трассе до Сочи.

Бурные потоки сметали все на своем пути. В поселке Тюменском хлынувшая вода с бешеной скоростью добралась до небольшого домика. В нем той роковой ночью находились трое человек - 15-летний Александр, 19-летняя Ангелина Комбаровы и 22-летняя Екатерина Перевязко. Ночью они были одни, их мама ушла на работу. В какой-то момент кирпичное здание оторвалось от фундамента и понесло по течению.

Дети стали набирать номер родительницы с одним вопросом - что делать? После этого связь с ними пропала. Сейчас молодых людей ищет полиция.

От дома, который унесло, остались лишь кирпичи, а фундамент полностью залит водой.

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В Туапсинском районе во время ливня пропал еще одни человек. Мужчина находился в своей машине. Автомобиль унесло вместе с ним потоком воды. Его также ищут, прочесывая окрестности.