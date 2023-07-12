«Они звонили маме, спрашивали, что делать». В Туапсинском районе трех людей унесло вместе с домом во время потопа

Это все, что осталось от дома. который унесло с тремя людьми во время потопа в Туапсинском районе. Фото: КП-Кубань

В Туапсинском районе разбираются с последствиями страшного ливня, который обрушился в ночь на 12 июля. За несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Основной удар приняли на себя курортные поселки, там разбиты набережные, десятки машин превратились в металлолом. О том, что ненастье доберется до побережья было известно заранее, но предугадать, как поведет себя погода почти невозможно.

Всю ночь ливень бил по крыше маленького домика в поселке Тюменском. Там находились трое молодых людей. Их мама ушла на работу. Когда вода хлынула потоком, строение сорвало с фундамента и стало уносить.

Екатерина находилась дома вместе с родней. Фото: соцсети

- Они звонили маме, спрашивали, как им быть, - рассказывают очевидцы.

Сейчас пропавших без вести 15-летнего Александра Комбарова, 19-летнюю Ангелину Комбарову и 22-летнюю Екатерину Перевязко ищут спасатели.

Между тем стало известно о том, что во время бури пропал еще один человек. Машину во время потопа в Туапсинском районе стало сносить водой, в ней находился мужчина. Специалисты также развернули операцию по его поиску.

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