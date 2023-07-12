так выглядит набережная в Ольгинке после потопа. Фото: соцсети

Жуткие видео предают масштаб бедствия после потопа в Туапсинском районе. За три часа там выпала двухмесячная норма осадков.

Вся вода в гор ринулась на курортные поселки и вмиг затопила их. Под метровым слоем воды оказались Небуг, Ольгинка, Джубга, Новомихайловский, Тюменский. Не обошла стороной стихия Туапсе и соседние села.

Потоп в Туапсинском районе 12 июле не оставил шансов автомобилям, которые водители оставили на улице. Вода уносила их, как пушинки, и сбивала в кучи. От многих осталась лишь груда металлолома. По горным рекам то, что транспорт, теперь несется в море.

О силе бури говорят разбитые набережные. Цементные террасы частично повреждены в Джубге и Ольгинке. Смыло плитку и даже крепкую лестницу к пляжу.

Сейчас в четырех поселениях Тупасинского района введен режим ЧС. Людей своевременно эвакуировали после потопа. Они размещены в местных школах и домах культуры.

На месте развернут оперативный штаб. работают спасатели. К помощи населению 300 человек, более 50 спецмашин.

- Системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в Оперативном штабе по Краснодарскому краю.

Десятки машин уже не восстановить. Фото: соцсети

Трое человек числятся пропавшими.

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