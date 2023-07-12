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Происшествия12 июля 2023 8:12

После потопа обрушился град, на трассы сошли сели. Раскуроченные машины и мусор после залповых ливней Туапсинскому району помогут убрать соседние города

На Туапсинский район за ночь обрушилась двухмесячная норма осадков
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дожди продолжаться до конца дня

Дожди продолжаться до конца дня

Разрушительная стихия обрушилась на курортные поселки Туапсинского района в ночь на 12 июля. За несколько часов бурные потоки воды раскурочили машины, подтопили здания, снесли мосты, частично разрушены набережные. Днем после потопа в Небуге прошел град, с неба сыпались льдины размером с голубиное яйцо. По прогнозам, непогода будет бушевать до конца дня.

Когда уровень воды опустится, в пострадавших населенных пунктах приступят к ликвидации последствий. Справиться с бедой Туапсинскому району уже вызвались соседние города. Не остались равнодушными Горячий Ключ и Новороссийск. Для устранения последствий в Туапсинский район местные власти направили необходимую технику, людей и бригады спасателей.

По последним данным, закрытыми из-за переливов воды на дороги остаются несколько участков федеральной трассы. Нельзя, например, проехать в поселке Лермонтово. Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок в данном направлении. В случае острой необходимости используйте альтернативный маршрут через Шаумянский перевал.

По данным краевого гидрометцентра в Дефановке в период с 20:30 11 июля до 08:00 12 июля выпало 282,2 мм осадков. В хуторе Псебе с 20:00 11 июля до 08:00 12 июля обрушилось 136,4 мм осадков. В Джубге – 57,2 мм, в Туапсе – 51 мм осадков.

Лить в Туапсинском районе будет до конца дня 12 июля. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории.

- Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Еще раз хочу напомнить нашим отдыхающим об опасности купаться в такую погоду, - предупредил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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