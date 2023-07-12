После потопа обрушился град, на трассы сошли сели. Раскуроченные машины и мусор после залповых ливней Туапсинскому району помогут убрать соседние города

Дожди продолжаться до конца дня

Разрушительная стихия обрушилась на курортные поселки Туапсинского района в ночь на 12 июля. За несколько часов бурные потоки воды раскурочили машины, подтопили здания, снесли мосты, частично разрушены набережные. Днем после потопа в Небуге прошел град, с неба сыпались льдины размером с голубиное яйцо. По прогнозам, непогода будет бушевать до конца дня.

Когда уровень воды опустится, в пострадавших населенных пунктах приступят к ликвидации последствий. Справиться с бедой Туапсинскому району уже вызвались соседние города. Не остались равнодушными Горячий Ключ и Новороссийск. Для устранения последствий в Туапсинский район местные власти направили необходимую технику, людей и бригады спасателей.

По последним данным, закрытыми из-за переливов воды на дороги остаются несколько участков федеральной трассы. Нельзя, например, проехать в поселке Лермонтово. Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок в данном направлении. В случае острой необходимости используйте альтернативный маршрут через Шаумянский перевал.

По данным краевого гидрометцентра в Дефановке в период с 20:30 11 июля до 08:00 12 июля выпало 282,2 мм осадков. В хуторе Псебе с 20:00 11 июля до 08:00 12 июля обрушилось 136,4 мм осадков. В Джубге – 57,2 мм, в Туапсе – 51 мм осадков.

Лить в Туапсинском районе будет до конца дня 12 июля. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории.

- Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Еще раз хочу напомнить нашим отдыхающим об опасности купаться в такую погоду, - предупредил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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