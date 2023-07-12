Список пропавших без вести после потопа в Туапсинском районе

От дома остались голые стены

После потопа в Туапсинском районе без вести пропавшими числятся четыре человека. Из них один – несовершеннолетний.

Во время разгула стихии в поселке Тюменском бурными потоками унесло дом вместе с людьми. В нем находились трое человек. Всех сейчас ищут спасатели и полицейские.

- 12 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что не выходят на связь Комбарова Ангелина Анатольевна, 26.12.2003 г.р., Комбаров Александр Анатольевич, 03.09.2007 г.р., Перевязко Екатерина Павловна, 30.12.1999 г.р., - сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Со слов матери, проживающей по тому же адресу, но в данный момент находившейся в отъезде, в 05:50 ей позвонила дочь, которая сообщила о том, что в дом поступает вода, ее уровень более метра.

Четвертым без вести пропавшим при потопе в Туапсинском районе оказался 67-летний мужчина.

- Еще один без вести пропавший - Владимир Константинович Филиппов 12.05.1956 г.р, - сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Поиски людей продолжаются.

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