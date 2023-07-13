Пробка растянулась на 6 км

«В 6:30 13 июля встали в пробку в сторону Крымского моста. Едем потихоньку. Если бы еще без очереди не лезли, ехали бы все быстрее», - жалуется на обочечников туристка Ольга. Она как раз едет отдыхать на полуосторов.

Нервы начинают сдавать уже у большинства людей, которые стоят в пробке в сторону Крыма. Только вчера, 12 июля, затор составлял три километра, и машины более-менее свободно проезжали. А в ночь на четверг Крымский мост был буквально свободен.

«Проезд на мост со стороны Крыма свободен. Со стороны Кубани — небольшое скопление машин перед зоной досмотра. Среда. Вечер. Ровно неделю назад в это время все так же наладилось. Со стороны Краснодарского края агрегаторы показывали пробку в один балл, а это, считай, и пробки нет», - не могли нарадоваться отдыхающие ночью. Везунчики - успели проскочить.

Пробка на Крымском мосту на 13 июля 2023

К утру 13 июля на мосту скопилось около 700 машин. Скорее всего, такой поток автомобилей связан с тем, что приближаются выходные. Многие россияне рванули на море. На 7 часов утра вереница начинается со 136-го километра и тянется до 142-го километра.

Пробка почти не двигается.

«Со стороны Керчи затруднений нет. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», - сообщают в ведомствах.

Затор составляет шесть километров. Однако пробка почти не двигается. Из-за этого люди стоят по три часа, ожидая своей очереди на досмотр.

«Стоим в очереди в Крым. Уже насчитали восемь водителей, которые проехали, минуя очередь. Пробка за нами сильно увеличилась. Едем потихоньку. Зла не хватает на этих обочечников», - рассказывает о дорожной ситуации со стороны Краснодарского края житель Ярославля Андрей Павлов.

На подъезде к мосту продолжает дежурить скорая медицинская помощь. Спасатели также не покидают своих постов. А волонтеры раздают воду всем желающим. А тем временем некоторые водители начали продавать свои места в начале очереди. Юмор это или серьезное предложение - неизвестно. Однако за стоимостью просят обращаться лично.

Фото: скрин

Напомним, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.