«Алкоголь стал способом сбежать от проблем»: певица МакSим сделала шокирующие признание о своей зависимости

МакSим проходит лечение Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица МакSим (Марина Абросимова - настоящее имя) после тяжелой болезни устроила тур “Я буду жить”. Но не во всех городах все пошло гладко. В Сочи 18 марта певица вышла на сцену и начала хрипеть, шипеть, пищать и не вытягивать ноты. В общем и целом, делала все, но не пела. Фанаты не смогли выдержать такого насилия над ушами и массово начали уходить прямо во время концерта. Был слышен гул и крики: “Отстой!” МакSим не выдержала такого унижения, бросила микрофон и побежала подальше от сцены.

Спустя сутки певица вышла в соцсети и извинилась за сорванный концерт. Тогда она сослалась на плохое самочувствие. После этого МакSим не появлялась в соцсетях, не выступала и просто пропала. Спустя четыре месяца певицы вышла на связь с шокирующим заявлением. Она призналась, что у нее есть зависимость.

«Я хочу вам рассказать о последних событиях моей жизни», - начинает говорить Марина Абросимова. - «Хочу начать с того, что я очень рано после своей тяжелой болезни начала гастролировать. Я взяла на себя очень большую ответственность. Апогеем стал несостоявшийся толком концерт в Сочи».

Певица призналась, что, когда она добралась до курорта, то не могла уже стоят даже на ногах. Ей пришлось ставить капельницу перед выходом на сцену. Но это не помогло Марине, и она решила воспользоваться «лечебными свойствами» алкоголя.

«Я тогда решила, что, если я сейчас выпью, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем - срывом концерта. Для меня стало уже привычкой бежать от проблем, недугов, лишних впечатлений посредством алкоголя», - шокировала своим признанием МакSим.

Певица добавила, что у нее зависимость. Марина Абросимова призналась в этом и себе, и поклонникам.

«Я решила действовать. Это не моя жизнь, это не моя история и не моя игра (речь об алкогольной зависимости - от Авт.). Поэтому я сейчас нахожусь в клинике. Уже долгое время», - заявила артистка.

По словам МакSим, ее продолжают поддерживать музыканты и команда. Также артистку часто навещает семья и дети.

«Я надеюсь, что вы меня тоже поддержите. Для меня было огромным шагом и решением приехать сюда по доброй воле и проходить лечение. Такой же огромный шаг сказать это вслух для вас. Надеюсь, на поддержку и на понимание. Ваша МакSим», - заключила Марина Абросимова.

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