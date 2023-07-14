Первыми на премию «Настоящие люди - 2023» выдвинулись три волонтера

Заявки от кандидатов принимаются до октября

Радио «Комсомольская правда» - Краснодар» проводит конкурс на премию «Настоящие люди - 2023». Третий год подряд филиал издания собирает лучших в этой номинации. В этот раз тематикой выбрано направление СВО.

Первые заявки уже приняты. В числе кандидатов оказались три волонтера, которые активно посещают новые регионы России с гуманитарными миссиями.

- В августе будет год, как я активно занимаюсь сбором гуманитарной помощи. Я не мог оставаться в стороне, так как сам в прошлом ветеран боевых действий. Принимал участие в антитеррористической операции в Чечне. В том числе перевозил гуманитарную помощь и видел, насколько это необходимо. Когда предложили стать участником премии «Настоящие люди», я с радостью согласился. Хотел бы сказать, что если я вдруг окажусь победителем, то все выигранные средства я потрачу на нужды ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. Важно, чтобы подобных мероприятий было больше. Чтобы люди знали о том, что происходит за «ленточкой», и не оставались в стороне, - рассказал кандидат на премию «Настоящие люди - 2023» житель Тихорецкого района Максим Телков.

Максим Телков. Фото из личного архива

На премию претендует также волонтер с многолетним стажем, известная многим краснодарским жителям активистка Марина Репещук.

- Я занимаюсь сбором и отправкой гуманитарной помощи с 2014 года. Почти 10 лет активно помогаю жителям новых регионов России. Помощь имеет разные направления. С одной стороны, мы помогаем бойцам на передовой, а также военным госпиталям. С другой стороны — жителям освобожденных территорий. Я очень благодарна тому, что «Комсомольская правда» со своей стороны помогает решать те проблемы, которые встают перед гуманитарщиками. А в премии меня зацепило слово «настоящее». Сейчас нам очень важно понять, что в нашей жизни настоящее. Если мы по-настоящему не защитим освобожденные территории, если мы по-настоящему не защитим свою государственность - потому что мы понимаем, что это война за сохранение нашего государства, - то потеряем себя и не будем настоящими, - отметила Репещук.

Марина Репещук. Фото из личного архива

Претендентом на премию выдвинули и руководителя кубанского Фонда «Добро и дело» Анну Артемьеву.

- Сбором гуманитарной помощи и поддержкой бойцов начали заниматься сразу после начала специальной военной операции. Первый груз привезли в военный госпиталь Горловки. После этого подобные выезды стали происходить регулярно. На сегодняшний день на счету Фонда 70 выездов в зону СВО, в том числе в самые горячие точки, находящиеся в непосредственной близости от врага. Собрали и отправили более 750 тонн гуманитарки для мирных жителей и беженцев. Что касается помощи бойцам, то она исчисляется несколькими сотнями миллионов. О премии я узнала из «Комсомольской правды». Хочу, чтобы о нашей работе знало еще больше людей. Это одна из главных причин участия в премии. Чем больше информация будет распространяться, тем больше людей будут участвовать в сборах. Если удастся победить в премии, то средства пойдут на помощь бойцам на передовой. Чаще всего в поддержке нуждаются мотострелковые подразделения. Буквально недавно приехали из Бахмута. На собственном опыте убедились, на каком горячем направлении работают наши ребята, - сказала Артемьева.

Анна Артемьева. Фото из личного архива

Напомним, что генеральным партнером премии «Настоящие люди - 2023» радио «КП» - Краснодар» является Региональное отделение Союза армян России Краснодарского края. Представители отметили важность конкурса.

- Сегодня у каждого человека в жизни есть место для подвига. Если говорить о зоне проведения специальной военной операции, то там подвиги совершаются ежедневно. Среди российских военнослужащих, выполняющих свой патриотический долг на передовой, немало наших земляков – кубанцев. Я уверен, что, совершая героические действия, они меньше всего задумываются над тем, узнает или нет общество об их мужестве. Наши солдаты и офицеры, по моему мнению, и есть те самые «настоящие люди», о которых нужно говорить. Региональное отделение Союза армян России Краснодарского края, став генеральным партнером премии «Настоящие люди», надеется, что кубанское общество, благодаря этой премии, узнает больше о своих героях, - акцентировал председатель РО САР Краснодарского края Камо Айрапетян.

Заявки участников премии принимаются с 10 июля по 29 октября 2023 года. Голосование пройдет с 30 октября по 15 ноября 2023 года. В конце ноября в эфире радио «КП» - Краснодар» в трехчасовом марафоне мы подведем итоги премии, наградим победителей и номинантов.