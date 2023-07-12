Генеральный партнер премии «Настоящие люди» отметил важность конкурса

Камо Айрапетян, председатель РО САР Краснодарского края

Премия «Настоящие люди» стала уже традиционной, и, мы рады, что Региональное отделение Союза армян России Краснодарского края было удостоено возможности стать генеральным партнером присуждения этой премии в 2023 году.

Мы живем в такое время, когда практически у каждого человека в жизни есть место для подвига. И таких «настоящих людей» на Кубани немало. Радио «Комсомольская правда», собирая истории о героях нашего времени, делает очень важную работу, ведь такие герои зачастую остаются неизвестными обществу.

В условиях, когда вся страна следит за происходящим в зоне проведения СВО, Союз армян России Краснодарского края придает большое значение освещению героических действий российских военнослужащих, среди которых немало кубанцев. Не меньшим героизмом считаю также труд наших земляков, которые, находясь в тылу, делают все, чтобы поддержать российских военных и приблизить победу над новоявленными фашистами.

Об этих «настоящих людях» должно знать общество, и, особенно молодежь, для которой все участники присуждаемой премии должны являться примером. Ведь не секрет, что все эти герои родились в обычных российских семьях, где дети получили правильное воспитание. Все они воспитаны в любви к своей Родине, к своему народу, в уважении к традиционным ценностям страны. Такое воспитание также должно стать образцом для молодых родителей, воспитывающих будущих героев.

Для Союза армян России Краснодарского края в проводимой им деятельности, социально значимые проекты, подобные премии «Настоящие люди», являются приоритетными. Непосредственно занимаясь организацией гуманитарной помощи жителям республик Донбасса и российским военнослужащим в зоне СВО, с «настоящими людьми» мы сталкиваемся постоянно. Став генеральным партнером Премии «Настоящие люди», мы хотим внести свою лепту в дело укрепления гражданско-патриотического сознания в обществе и особенно у молодежи.

Камо Айрапетян, председатель РО САР Краснодарского края