Второй удар стихии с разницей в два дня. В Туапсинском районе под воду уходят курортные поселки

Стихия не оставляет Туапсинский район. Фото: соцсети

Многострадальный Туапсинский район снова под ударом стихии. В разницей в два дня на курортные поселки обрушился мощный ливень, хотя ничего не предвещало появления новых грозовых туч.

Ближе к обеду ливни обрушились на Новомихайловский, Небуг, Горное и Джубгу. Вода заливает дворы, уровень рек от обильных осадков растет. В море образовались смерчи. Один из них вышел на набережную и потрепал пляжные зонтики и лежаки.

- В муниципалитете ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Большая вода снесла пешеходный мост в Новомихайловском. Подтоплены дороги.

Жителей просят оставаться дома, не выезжать в горы и лес, отказаться от отдыха у воды. При ЧС звонить по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

Напомним, 12 июля на Туапсе обрушилась двухмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Были затоплены дома, дороги, мосты, детсады, магазины. Погибли четверо, ещё двоих ищут.