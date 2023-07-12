«Все смыло, просто пустота»: Жители Туапсинского района рассказали о том, как пережили жуткий потоп

Ливень размыл набережную. Фото: соцсети

Более 300 домов под водой, смытые набережные, покореженные машины и четверо без вести пропавших человек – вот основные итоги обрушившегося на Туапсинский район мощного ливня. Штормовое предупреждение было продлено здесь до конца суток 12 июля, и погода дала жару.

Ночью, когда многие уже спали, залпы воды, как из бочки, обрушились на курортные поселки. Побережье стало наполняться водой очень быстро. За три часа выпала двухмесячная норма осадков. При таком количестве улицы стали быстро превращаться в бескрайние водоемы, а потоки с гор сметали все на своем пути.

- Мы спали, когда все началось и закрутилось. Казалось, что этому не будет конца. Утром встала, посмотрела в окно и у меня мурашки по всему телу, - говорит Марина. – Двор весь залит, школьные ворота смыло, машин нет.

В Новомихайловском дождь продолжался и утром. Там залило более 200 домов, два детских сада и столько же школ, а еще пострадал стадион. Буря прошлась и по берегу.

- Наводнение дошло и до нас. Наш катамаран теперь принадлежит морю, - вздыхают работники пляжа.

Утром продавец одного из магазинов в поселке Тюменский добралась до места работы. То, что она увидела, выбило у нее слезу. Коварная вода подхватила весь товар, стеллажи и оборудование из торговой точки и унесли с собой.

- Магазин смыло с лица земли, тут нет ничего, просто пустота, - призналась женщина.

Местные добирались на работу на автобусах, как на катере. Озирались вокруг и жалели водителей, которые в одночасье стали пешеходами.

- Прикиньте, у отдыхающих машины пострадали как. Это ужас, - делились женщины, сидя в общественном транспорте.

В Туапсе хмурые тучи добрались чуть позже. Хлынуло мощно, и сразу же забило ливневки. Вся грязь и мусор понеслись в них. На спасение городских улиц тут же вышли рядовые жители. Женщина со шваброй, которая старательно чистила сток для воды, в одночасье стала звездой соцсетей. Но в городе в это время на улицу вышли еще два героя. Милана и ее мама руками убирали мусор на улице Деповской. Они обе попали на видео очевидцев.

- Каждый раз выходим, когда такая картина. Это наша позиция. Если случилась беда - нужно помогать, а не в окно смотреть, как тонет улица, - призналась «КП»-Кубань» девушка.

Сейчас большая вода в Туапсинском районе сходит. В поселке Лермонтово возобновили движение по подтопленному участку трассы Джубга - Сочи. В ближайшие три дня власти обещают провести подворовые обходы, чтобы оценить ущерб от потопа. Наводить порядок на курортах отправлены специалисты из Новороссийска и Горячего Ключа.