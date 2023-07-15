Возрождение краснодарского Арбата. Улица Чапаева вновь стала пешеходной

Чапаева - новая точка притяжения в центре Краснодара. Фото: пресс-служба городской администрации

В центре Краснодара появилось новое место для неспешных прогулок и интересного досуга. Улица Чапаева, как много лет назад, вновь стала пешеходной. В выходные дни здесь будут перекрывать движение для транспорта, чтобы горожане смогли выйти с друзьями или семьей на прогулку. Пока только от Красноармейской до Рашпилевской, но кто знает, может, маршрут со временем увеличат.

Художник на пленэре. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На краснодарском Арбате можно не только сидеть в летниках, попивая кофе, но и купить картину или небольшой сувенир. Художники, мастера хэнд-мейд и ведущие уже побывали на Чапаева и остались довольны. А сегодня, в первый день открытия пешеходного движения, горожан развлекал творческий дуэт.

Для горожан подготовили развлекательную программу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

- Они на импровизированной сцене собрали творческую труппу из прохожих и показали театрализованное представление. Говорят, что таких сюрпризов по выходным на Чапаева будет еще больше, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

На Чапаева можно купить сувенир. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Очередной реконструкцией улицы Чапаева занялись в конце 2022 года. Глава Краснодара Евгений Наумов призвал сделать улицу пешеходной, но только в выходные дни.

В летнике можно выпить кофе. Фото: пресс-служба админимтрации Краснодара

- От перекрытия одной улицы не парализуем движение в центре города. Здесь смогут спокойно находиться и бизнес, и молодежь, - отметил мэр.

На улице убрали велодорожки, которые не прижились и стали местом парковки для автомобилей, сделали карманы для транспорта, уложили новую плитку.