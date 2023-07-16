Кому беда, а у кого отпуск горит. Гигантская пробка к Черному морю образовалась после потопов в Туапсинском районе

Пробки образовались на дороге к морю

Черноморское побережье что ни день бьет непогода. Не успели жители поселков в Туапсинском районе придти в себя после сильнейшего наводнения, как второй раз за неделю поплыл курортный Новомихайловский. Штормило 15 июля снова Джубгу, Лермонтово, Ольгинку, включали сирены в Тюменском... Но только прояснело, на пляжи потянулись отдыхающие.

Об этом свидетельствует побагровевшая на Яндекс-картах дорога к Черному морю. Она ведет через Горячий Ключ и к 11 часам воскресенья, 16 июля, тут можно застрять как минимум на пару часов.

Фото: Яндекс-карты

- Мы помогаем подтопленному поселку Тюменскому в Туапсинском районе, но нас поселили в Дефановке, и чтобы добраться до места работ, мы в пробке простояли два часа, - рассказывает "КП"-Кубань" сотрудник администрации Северского района, направленный в составе десанта помощи для устранения последствий стихийного бедствия.

К слову, купаться на пляжах пострадавшего от наводнения Туапсинского района запрещено.

- Для того чтобы пляжи вновь открылись, берутся пробы воды, но пока вода в море не позволяет выдать разрешение, - сообщили "КП"-Кубань" в Роспотребнадзоре.

Очиститься от всего, что нанесла стихия, море должно не ранее 19 июля. Но запреты пока никого не останавливают.

Зато открыты пляжи в Геленджике и в Сочи. Там 16 июля обещают жаркую солнечную погоду.