Как добраться в Крым через новые территории России: Карта маршрута

Карта альтернативного маршрута в Крым

Движение на Крымском мосту остановлено из-за ЧП.

- На Крымском мосту остановлено движение, - написал у себя в ТГ-канале глава Крыма Сергей Аксенов. - Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

Минтранс РФ попросил водителей добираться на полуостров другим маршрутом - через новые территории России.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев также рекомендовал туристам воспользоваться этим альтернативным маршрутом.

Карта альтернативного маршрута в Крым

Добраться в Крым можно через Ростовскую области и далее - через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.

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Аксенов попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

А советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что туристам будет оказана помощь и поддержка в связи с ЧП на Крымском мосту (читайте далее)

Оперативный штаб создан в Краснодарском крае после ЧП на Крымском мосту для помощи людям в пробке (читайте далее)