Что происходит у въезда на паромную переправу после теракта на Крымском мосту

Водители ждали решение властей

Движение по Крымскому мосту закрыто после утреннего теракта 17 июля. Силовики работают на месте ЧП. Водителей просят добираться в Крым через новые регионы: Ростовская область - Мелитополь - Мариуполь и т. д. На подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят экипажи ДПС, они разворачивают водителей.

Часть водителей пробуют альтернативу через порт Кавказ. От Крымского моста до парома ехать 65 километров. Это примерно 1,5 часа. Но с самого утра здесь образовалась огромная очередь. Больше 100 машин ждали решение от властей.

«Стояли перед переправой с 6 часов утра. Все ждали решения, будут пускать легковушки или нет. Все машины стояли на обочине. Волонтеры приехали и начали раздавать воду. Скорая помощь дежурила и четыре машины полицейских. Но ничего не могли сказать. Зато здесь даже пикники люди устраивали. Все сытно поели», - рассказывает «Комсомолке» Алексей. Он ехал в Крым со своей семьей из Бронницы, Подмосковье.

Около 10 часов утра паромная переправа со стороны Краснодарского края возобновила работу. Первые пассажиры отправились из порта Кавказ в Керчь. А вот водителям личных авто повезло меньше.

«В 11 часов нам сказали разворачиваться. Автобусы и фуры на паром пропускают, а вот легковые автомобили нет. Сейчас рассматриваем другие варианты отдыха. Возвращаться обратно не хочется, чтобы ехать через новые территории. Может, заглянем на курорты Краснодарского края», - заключил Алексей.

Власти также предложили альтернативные пути. Если вы собираетесь уезжать из Крыма как пешеход, то можете доехать на автобусе до ж/д станции Южная. Здесь ходит электропоезд до Темрюка в Краснодарском крае, где будет организована пересадка на другие автобусы.

Поезда по мосту также продолжили ходить в обе стороны. Движение возобновлено. Локомотив из Симферополя в Москву уже отправился со станции в Керчи, однако как минимум четыре поезда, шедших в Крым, задерживаются.

Также были назначены дополнительные пригородные поезда:

№ 6805/6806 Анапа (отправление в 12:30) – Тамань (13:58) – Керчь (14:38);

№ 6807/6808 Керчь (отправление в 14:53) – Тамань (15:33) – Анапа (17:00).