Чудом выжила! Врачи рассказали о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Родители девочки погибли, она выжила

Следователи РФ квалифицировали ЧП на Крымском мосту как террористический акт. Ранним утром 17 июля мост с моря атаковали беспилотники и повредили одну из его секций. Во время атаки по мосту ехала семья из Белгородской области. Их автомобиль попал в зону поражения водных дронов, которые, по версии следствия, использовали украинские спецслужбы.

Чудом выжить в раскуроченном автомобиле удалось только 14-летней Ангелине. Ее родители погибли на месте. Девочку же взрывной волной вынесло в лобовое стекло с заднего сиденья.

- У нее черепно-мозговая травма из-за удара о стекло, ушиб легкого, раны по всему телу и повреждение конечностей, - рассказал "КП"-Кубань" источник в больнице, куда привезли девочку.

Пока она находится в реанимации Темрюкской ЦРБ. Но врачи созывают срочный консилиум по поводу ее перевозки в краевую больницу в Краснодаре.

- Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, - написала в своем Телеграм-канале вице-губернатора Кубани Анна Минькова.

Губернатор Белгородской области в свою очередь тоже выразил готовность перевезти ребенка на родину. Решение собираются принять в ближайшие часы. Состояние девочки оценивают как средней степени тяжести. Она в сознании.

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