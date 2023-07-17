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Происшествия17 июля 2023 7:50

Чудом выжила! Врачи рассказали о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Врачи рассказали о состоянии 14-летней девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту
Ева МУР
Родители девочки погибли, она выжила

Родители девочки погибли, она выжила

Следователи РФ квалифицировали ЧП на Крымском мосту как террористический акт. Ранним утром 17 июля мост с моря атаковали беспилотники и повредили одну из его секций. Во время атаки по мосту ехала семья из Белгородской области. Их автомобиль попал в зону поражения водных дронов, которые, по версии следствия, использовали украинские спецслужбы.

Чудом выжить в раскуроченном автомобиле удалось только 14-летней Ангелине. Ее родители погибли на месте. Девочку же взрывной волной вынесло в лобовое стекло с заднего сиденья.

- У нее черепно-мозговая травма из-за удара о стекло, ушиб легкого, раны по всему телу и повреждение конечностей, - рассказал "КП"-Кубань" источник в больнице, куда привезли девочку.

Пока она находится в реанимации Темрюкской ЦРБ. Но врачи созывают срочный консилиум по поводу ее перевозки в краевую больницу в Краснодаре.

- Специалисты Детской краевой клинической больницы, среди которых анестезиолог-реаниматолог, прилетели санавиацией в Темрюк. На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, - написала в своем Телеграм-канале вице-губернатора Кубани Анна Минькова.

Губернатор Белгородской области в свою очередь тоже выразил готовность перевезти ребенка на родину. Решение собираются принять в ближайшие часы. Состояние девочки оценивают как средней степени тяжести. Она в сознании.

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