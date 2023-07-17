14-летний ребенок пострадал во время ЧП на Крымском мосту Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летний ребенок пострадал во время ЧП на Крымском мосту. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Предварительно, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Его состояния оценивается как средней степени тяжести.

- В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, – отмечают в оперштабе.

Напомним, ранее об остановке движения на Крымскому мосту сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, – написал он в телеграме.

Тем временем оперштаб Краснодарского края рекомендовал водителям использовать для поездок в Крым альтернативные маршруты – через новые территории.

Добраться в Крым можно через Ростовскую области и далее - через новые территории России - Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и далее на полуостров.

Добавим, что Керченская паромная переправа временно не работает. Отправка судов была приостановлена вечером в воскресенья, 16 июля, из-за непогоды.