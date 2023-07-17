Автомобилистов за несколько километров информируют о закрытии движения на мосту

Утром 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. В настоящее время движение полностью перекрыто.

- Опоры Крымского моста не повредились, пострадало только дорожное полотно. Конструкция находится на опорах. Обследование состояния моста продолжается, - об этом заявили в министерстве транспорта России.

По последним данным, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок.

- Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение, сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Водителей призвали выбирать альтернативные пути через новые регионы России и временно не отправляться к переправе. Кроме этого, туристов попросили оставаться в отелях. На въезде в Темрюкский район со стороны Славянска-на-Кубани и Анапы сотрудники ДПС сообщают автомобилистам, что проезд на Крымский мост закрыт.

Фото: glav_most

На Крымском мосту сейчас работают правоохранительные органы и все ответственные службы.

- На месте сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с ЧП, а также для организации помощи людям, находящимся в пробке на подъездах к мосту. Держим связь с коллегами из Крыма, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пробка на подъезде к Крымскому мосту значительно сократилась. В настоящий момент она около 3 км.

Не работает сейчас и паромная переправа. Ее приостановили с вечера 16 июля из-за погодных условий. Работа паромов с того времени не возобновлялась. Это также просят учитывать всем, кто рассчитывал ею воспользоваться.

Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в справочной компании-перевозчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП: туристам окажут помощь и поддержку

Глава Крыма Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту со стороны Краснодарского края (читайте далее)

Как добраться в Крым через новые территории России: Карта маршрута

После ЧП на Крымском мосту водителей просят добираться на полуостров через новые регионы России (читайте далее)