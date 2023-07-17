Фото администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа не работает из-за непогоды. Отправка паромов прекратилась с вечера воскресенья, 16 июля. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

Отмечается, что по состоянию на утро, 17 июля, работы переправы не возобновилась.

Напомним, что в понедельник на Крымском мосту случилось ЧП. Оперштаб рекомендовал туристам искать альтернативные маршруты на курорт. А затор на подъезде к мосту сократился до 3 км.