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НовостиПроисшествия17 июля 2023 3:43

Керченская паромная переправа не работает из-за непогоды

Отправка паромов прекратилась с вечера воскресенья, 16 июля
Источник:kp.ru
Фото администрации Краснодарского края

Фото администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа не работает из-за непогоды. Отправка паромов прекратилась с вечера воскресенья, 16 июля. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на администрацию Темрюкского района.

Отмечается, что по состоянию на утро, 17 июля, работы переправы не возобновилась.

Напомним, что в понедельник на Крымском мосту случилось ЧП. Оперштаб рекомендовал туристам искать альтернативные маршруты на курорт. А затор на подъезде к мосту сократился до 3 км.