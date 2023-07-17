«А не могли на час позже взорвать?» Туристки из Краснодара возмутились, что теракт на Крымском мосту случился «невовремя»

Туристки отреагировали на трагедию по-своему

Теракт на Крымском мосту случился ранним утром, 17 июля. В этот момент сотни туристов по очереди пересекали по нему Керченский пролив. Атака на мост нарушила планы многим, кто планировал провести отпуск на полуострове. По данным следователей, взрывом повреждена одна из его секций. Погибли люди.

Трагедию каждый переносит по-своему. Кто-то переместился в другую пробку - перед переправой в порту "Кавказ", но не развернулся обратно, а кто-то возмутился тем, что все произошло с ними "так невовремя".

- Ребята, мы в Тамани. Взорвали мост и мы в Тамани. Такое могло случиться только с нами, - опубликовали обращение сразу после атаки на мост две туристки из Краснодара. - Не могли на час позже взорвать?!

Они пожаловались, что почти сразу после происшествия в Тамани нет свободных номеров в гостиницах и негде поесть. Правда, настроение девушкам, судя по кадрам, это обстоятельство не испортило.

- Мы остаемся в Тамани, - сообщили они многочисленным подписчикам.

Кстати, судя по профилю в соцсетях, одна из них занимается гаданием на картах Таро. Но, очевидно, навык этот не помог ей спланировать отпуск.

Впрочем, свои страницы девушки закрыли после того, как видео разошлось в соцсетях.