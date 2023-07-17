Погиб пилот штурмовика Су-25, который потерпел крушение в лимане Азовского моря

На месте работают экстренные службы

Погиб пилот штурмовика Су-25, который упал в море в Краснодарском крае. Предварительно, летчик запутался в стропах и наглотался воды. У мужчины не сработал спасательный жилет.

- Пилота пытались реанимировать после того, как достали из воды, но спасти его не удалось, - сообщили в экстренных службах региона.

Гибель пилота официально подтвердил глава Ейского района.

- От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета. Обращаюсь ко всем горожанам и отдыхающим — доверяйте только официальным источникам информации, - написал Роман Бублик в соцсетях.

Штурмовик потерпел крушение в 15:00 17 июля. Очевидцы сообщают, что летчик уводил самолет от жилых домов к морю.

В настоящее время на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб. Причиной крушения самолета стал отказ двигателя.

- Су-25 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина - отказ двигателя, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Су-25 упал недалеко от аэродрома. Напомним, в прошлом году в Ейске тоже упал военный самолет. Тогда Су-34 врезался в жилую девятиэтажку. Из-за разлива топлива начался пожар, погибли люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео крушения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае

Истребитель рухнул в Азовское море (читайте далее)