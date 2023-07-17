Летчик разбился во время тренировочного полета

Штурмовик потерпел крушение в Краснодарском крае днем 17 июля. Самолет упал в море, а пилот успел катапультироваться. Предварительной причиной ЧП назвали отказ двигателя у крылатой машины.

- Су-25 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета, предварительная причина - отказ двигателя, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Самолет упал в море недалеко от аэродрома. Летчик запутался в стропах и наглотался воды. Спасатели доставили его на берег и провели реанимационные мероприятия. Но, предварительно, откачать пилота не смогли.

Почему у Су-25 встали оба двигателя, разберется государственная комиссия. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.

Ранее "Комсомолка" публиковала видео крушения самолета. По словам очевидцев, пилот уводил самолет от берега. Поэтому он катапультировался практически в последний момент, когда самолет находился в метрах от воды.