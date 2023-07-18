Не отдает ребенка из-за выплат: пятилетняя девочка-маугли вынуждена жить в гаражах Краснодара из-за неродного отца

Слева - Полина жила в гараже, а справа - она уже вместе с тетей в Питере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову докладывать о ходе дела пятилетней девочки-маугли. С самого детства ребенок живет в гараже с пьющими людьми. Мать Полины умерла в 31 год. Всю свою жизнь Анна Костюк вела асоциальный образ жизни. Она пила, употребляла наркотики и жила в бараке с подобными себе людьми.

Сожитель Анны Алексей постоянно избивал свою возлюбленную на глазах у Полины. Ребенку тоже прилетало. После очередной драки Анна попала в больницу, где и умерла. Но перед смертью решила переписать отцовство на Алексея. Чтобы было кому присматривать. Но, как рассказывают соседи, мужчина заядлый алкоголик и наркоман.

У пятилетней Полины есть и бабушка. Но она не выходит из запоев по месяцу. Двоюродная сестра Анны Яна однажды приехала в Краснодар и увидела в каких условиях живет ее племянница. После этого девушка решила забрать Полину к себе - в Санкт-Петербург. Тогда девочка начала жить нормальной жизнью - она перестала питаться на мусорке, у нее появились новые игрушки, платья. Пятилетняя Полина научилась правильно ходить в туалет, а не под себя. А также Яне удалось устроить ребенка в детский сад и начала водить к логопеду - девочка не понимала речь и сама не умела говорить. Полина несколько месяцев росла в любящей семье.

«Полина в четыре года не умела разговаривать. Была грязная и голодная. Она весила 11 килограммов. Полина даже не знала, как ходить в туалет - она ходила в штаны. Руки и ноги ребенка были все в синяках, шишках и расчесах. Волосы не лучше - грязные, спутанные. Алексей не следит за ребенок, ему нужны только пособия», - вспоминает жуткую картину Яна.

Кроме этого, юрист Яны Евгения Тутушкина считает, что могло быть и сексуальное домогательство со стороны Алексея. Один раз он пьяный позвонил Яне и начал рассказывать жуткие вещи. В распоряжении редакции есть запись данного разговора.

«Я не биологический отец. Но она все равно моя дочь. Я с ней не просто так сижу. Но она сегодня увидела мой [половой орган]. И начались вопросы. Ну я ничего не мог ответить», - рассказывал Алексей Яне.

Тогда девушка и оформила доверенность на ребенка. Но не прошло и года, как Алексей захотел «дочь» обратно. Он позвонил Яне и потребовал Полину. Однако та отказалась. Алексей пошел разбираться в суд, а ребенок оказался в детдоме Санкт-Петербурга.

«В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении, а также проделанной работе по восстановлению прав и законных интересов ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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