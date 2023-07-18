Названа причина отравления детей в Туапсинском районе. Подростки могли заболеть после обеда в столовой базы отдыха

Ребята отравились время отдыха на Черном море. Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приступило к эпидрасследованию по факту вспышки острой кишечной инфекции среди юных спортсменов, отдыхавших в лагере в поселке Шепси.

В Туапсинском районе действует запрет на купание в Черном море из-за ужасных санитарных условий после наводнения. Поэтому, когда 12 ребят в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером стали жаловаться на боли в животе, тошноту и температуру, возникло подозрение, что они все же нарушили запрет на морские ванны.

«Специалисты Службы в рамках эпидрасследования провели отбор проб продуктов, питьевой воды, взяты смывы с объектов внешней среды, отобран для исследования материал от людей. Проводится эпидрасследование», - уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

На территории базы «Парус», где произошло массовое отравление, также сейчас работают сотрудники прокуратуры.

«После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет, в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение, где последним оказана соответствующая медицинская помощь», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас состояние пострадавших врачи оценивают, как удовлетворительное. Угрозы их жизни и здоровью нет. Специалисты не выявили загрязнения морской воды в районе поселка Шепси.

«По первым данным, отравление подростков не связано с купанием в Черном море, так как водные рекреации поселка Шепси в зону подтопления района не попали», - уточнили санитарные врачи.

Скорее всего причина недомогания ребят кроется в некачественном питании. Предположительно, команда слегла после обеда, который приготовили повара столовой базы «Парус».

В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований в отношении владельца базы отдыха и сотрудников будут приняты меры прокурорского реагирования.