«Баба Люся не виновата!». У 81-летней заказчицы расправы над полицейским в Краснодаре появились защитники

Баба Люся, по словам подруг, дружила с половиной города

В Краснодаре 81-летняя Людмила Рябых посажена в СИЗО. Старушка подозревается в найме киллеров для убийства полицейского краснодарского угрозыска Мурата Нехая, хранении оружия и угрозе убийством врачу скорой.

По версии следствия, она наняла киллера для убийства полицейского. Пообещала исполнителю миллион рублей. А тот, кто взялся за дело, сдал бабушку силовикам. И уже правоохранительные органы вели дальше пенсионеру - они инсценировали убийство полицейского. Сотрудника МВД тщательно загримировали - ну прямо не отличишь. Гримеры нарисовали "жертве" заказного убийства кровавый след от удара ножом на шее, уложив полицейского на ступеньках подъезда его дома. И предоставили женщине фото.

Но фотографий окровавленного тела "обидчика" пенсионерке, по данным правоохранителей, было мало. Она пошла в отдел полиции, где работает тот, кого она заказала, чтобы убедиться лично, что ее заказ исполнен. Этот момент оперативники тоже предусмотрели и подтвердили бабушке гибель полицейского.

На следующий день пожилая женщина передала часть оговоренной суммы киллеру - 25 тысяч рублей. В этот момент ее и взяли сотрудники Центра противодействия экстремизму и ГУ МВД РФ по краю.

Сейчас баба Люся в СИЗО. И пока Следком расследует это дело, разбирается во всем подробно, вдруг на связь вышли ее подруги. После публикации в "Комсомолке" две женщины пришли в редакцию издания и заявили: " Да она мухи не обидела! Она всем помогала всю свою жизнь. Жила, как бомжиха, а пенсию и накопления тратила на помощь всем подряд - соседям, названным родственникам и даже просто прохожим. Один из последних случаев: у отца погиб сын, а денег на памятник не было, баба Люся все сама заказала и установила на свои".

Когда силовики завели уголовное дело в отношении бабы Люси, они сообщили, что женщина еще нападала и на врача скорой, который приехал к ней по вызову полиции. Сотрудники МВД сомневались в ее психическом здоровье.

- Она угрожала обрезом ружья врачу скорой медицинской помощи, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Подруги бабы Люси на это заявили, что у нее есть справка о психическом состоянии, в которой никаких нарушений не прописано. И даже показали ее. Справка датирована 31 июля 2020 года.

- Три года назад она прошла комплексное освидетельствование в краевой психиатрической больнице и по его результатам психотических нарушений у нее не нашли. Более того, ее даже не ставили на учет, - заявили подруги. Дамы попросили, правда, не называть свои имена. - Справка (копия имеется в распоряжении редакции - Авт.,) подписана сразу двумя врачами-психиатрами и заведующей лечебно-реабилитационным отделом диспансерного отделения.

Правда, это может объяснять только то, что Баба Люся все осознавала, когда шла на сделку с лжекиллерами.

- По месту ее жительства были обнаружены и изъяты обрез ружья и боеприпасы. Ей грозит наказание еще по двум уголовным статьям - угроза убийством и хранение оружия, - говорится в сообщении Следкома.

- А оружие у нее хранилось сто лет и принадлежало свекру-охотнику. Люся несколько раз пыталась его сдать, но никому оно даром не было нужно, - парируют подруги.

В небольшом домишке пенсионерки, по словам ее группы-поддержки, еще много чего.

Есть и заявление, которое она собиралась отнести в полицию, с просьбой провести "очную ставку" с тем самым полицейским, покушение на которого она потом якобы спланировала.

- Он как-то был задействован в поисках ее брата Валеры. Он много раз уходил из дома. А потом его нашли мертвым, - рассказывают женщины. - Люся подозревала, что его убили. А Валера был единственным ее близким человеком. И она просила полицию разобраться с этим делом.

Объяснений тому, что в отношение Бабы Люси выдвинуты столь тяжкие обвинения, подруги не находят и рассчитывают на расследование Следкома.

В любом случае разбираться в этом деле придется следователям, а не подругам женщины. Они и выяснят, как все было и какие отношения были у женщины с полицейскими. В том числе проверят и то, о чем говорят подруги бабы Люси. Дело это на особом контроле главы Следкома Кубани Андрея Маслова.

- Следствие по делу продолжается, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сама баба Люся сейчас сидит в СИЗО.