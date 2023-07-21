На Кубани нашли первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия

Истории сообщили об уникальных находках. Фото: vk.com/ssc_ras

На территории Таманского полуострова нашли первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия. Об этом сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН.

«Очередной полевой сезон на местонахождении Синяя Балка /Богатыри принес отличный материал по животным, обитавшим на территории Таманского полуострова около 1,2 - 1,4 млн лет назад, а также новые артефакты европейских Homo erectus. Из выдающихся находок можно отметить первый для науки череп молодого кавказского эласмотерия», - уточнил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Вадим Титов.

Раскопки проходили на территории Тамани. Фото: vk.com/ssc_ras

Эласмотерий – древний носорог, живший около миллиона лет назад. Размеры этого травоядного впечатляют – длина примерно 4,5 метра, а высота в холке около двух метров. Весил же кавказский носорог более четырех тонн. Считается, что эласмотерии обитали на территории нынешнего Приазовья.

Для ученых найти останки малоизученного животного – огромная удача. В последний раз она улыбнулась российским археологам четыре года назад. У берегов Азовского моря был найден череп взрослого эласмотерия. Он стал вторым известным в мире. И вот впервые историки получат окаменелости молодого млекопитающего, населявшего Тамань в глубокой древности.

Члены экспедиции. Фото: vk.com/ssc_ras

«Также был найден выдающийся по сохранности и габаритам таз таманского слона», – продолжают делится сенсациями участники археологической экспедиции.

Эти находки заставят историков заново взглянуть на геологическую историю Кубани. После работы в лаборатории они станут экспонатами местных краеведческих музеев.

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