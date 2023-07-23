Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с участием авто судьи Майкопа

Автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Фото: скриншот

Прокуратура Майкопа взяла на контроль ход проверки по факту ДТП, в ходе которого погиб один ребенок и пострадали еще четверо детей, а также трое взрослых. Страшная авария произошла в республиканском центре накануне. На огромной скорости автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE вынесся с дороги в городской парк. Прогуливающиеся там люди врассыпную бросились, но не смогли избежать столкновения с иномаркой.

«Предварительно установлено, что 22 июля около 15.00 часов 72-летний мужчина, управляя внедорожным автомобилем на улице Спортивной, недалеко от городского парка в Майкопе, совершил тяжкое дорожно-транспортное происшествие. В результате несколько детей и взрослых, в том числе находившихся в самом автомобиле, получили травмы различной степени тяжести», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

В результате наезда автомобиля девятилетний мальчик умер в карете скорой помощи. Ребенок получил слишком тяжелые травмы, перед которыми медики оказались бессильны. За жизнь еще одного ребенка идет борьба в реанимации. Ребенок в тяжелом состоянии, но медики не теряют надежды.

«Пострадали семеро: трое взрослых и четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Одна девочка семи лет в реанимации в тяжелом состоянии», - сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.

По неофициальным данным, за рулем немецкого внедорожника находился 72-летний судья Майкопского городского суда. Этот же возраст водителя фигурирует в пресс-релизе прокуратуры, что косвенно подтверждает информацию. По данным минздрава, и водитель, и пассажиры иномарки также получили травмы. Среди них есть дети.

Мужчина владеет автомобилем с 2012 года. За это время он уже попадал в поле зрения автоинспекторов из-за превышения скорости, но все штрафы были оплачены своевременно.

По данным республиканского следственного комитета, водитель по каким-то причинам потерял управление.

Республиканский следственный комитет также проводит проверку по факту тяжелой аварии.

«Водитель внедорожника по неустановленным причинам потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка, где в этот момент находились люди», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

На видео, которое опубликовали следователи, видно, что автомобиль съехал со склона на набережную, где врезался в дерево и перевернулся.

После смерти ребенка в парке Майкопа по решению Адыгэ Хасэ были отменены все развлекательные мероприятия, запланированные в эти выходные дни. В том числе и отменили традиционный вечер черкесских танцев с участием народного ансамбля адыгского танца «Абреки». Глава республики Мурат Кумпилов также выразил свои соболезнования. Он сообщил, что будет контролировать лечение пострадавших.