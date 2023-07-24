В иномарке находились восемь человек: Стали известны новые подробности ДТП, в котором Mercedes на дикой скорости насмерть сбил 9-летнего мальчика

Машина превратилась в груду металла

Страшное ДТП случилось днем 22 июня в Майкопе. Черный Mercedes-Benz ML/GLE на перекрестке врезался в машину, а затем на дикой скорости вылетел в парк, где гуляли люди. Внедорожник снес и подмял под себя 9-летнего мальчика. Ребенок от полученный травм скончался на месте.

- На улице Спортивной при подъезде к перекрестку с улицей Гагарина Mercedes столкнулся с ехавшим в попутном направлении Ford Focus. Водитель и пассажиры обеих иномарок были госпитализированы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгеи.

Пострадала иномарка, которая ехала перед Mercedes

По данным следователей хронология случившегося была такой: сначала внедорожник врезался в иномарку, затем ускорился и сбил дорожное ограждение, в пешеходной зоне снес ребенка, катающегося на самокате, после этого машина съехала вниз по склону к руслу реки Белой и остановилась только тогда, когда перевернулась на крышу.

По неофициальным данным, за рулем Mercedes находился 72-летний судья Майкопского городского суда. Этот же возраст водителя фигурирует в пресс-релизе прокуратуры, что косвенно подтверждает информацию.

В результате страшной аварии пострадали все пассажиры Mercedes. Следователи сообщили, что в иномарке находились восемь (!) человек, среди которые пятеро – дети. В настоящее время 7-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

- Водитель внедорожника и семь его пассажиров, из которых пятеро детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу, - говорится в сообщении республиканского СУ СК.

В соцсетях после случившегося появились видео с камер уличного наблюдения. На одном из них видно, что черный Mercedes движется монотонно в потоке, затем резко подскакивает передняя часть машины, и она ускоряется. Разгоняясь, внедорожник таранит впереди идущую иномарку. Следующее видео – немецкое авто уже неконтролируемо несется в парковую зону, где насмерть сбивает ребенка.

Местные жители несут цветы и мягкие игрушки к месту ДТП, где погиб ребенок

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены экспертизы, устанавливаются детали случившегося. Многие подробности правоохранители не разглашают в интересах следствия. Так как авто виновника аварии напрямую связано с именем судьи городского суда Майкопа, не исключено, что дело будут расследовать особенно тщательно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи ищут свидетелей аварии в Майкопе, жертвой которой стал 9-летний мальчик

За рулем авто, влетевшего в толпу людей, мог находиться городской судья (читайте далее)