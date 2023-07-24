Могли не сработать тормоза. Следком возбудил уголовное дело после наезда самокатчика на беременную женщину в Сочи

Электросамокат молодой человек взял в аренду. Фото: Яна АСТАХОВА

В Сочи возбудили уголовное дело после того, как 19-летний молодой человек сбил с ног беременную женщину на пешеходном переходе. Происшествие произошло 18 июля на улице Воровского и попало на камеры видеонаблюдения. Турист из Ижевска на скорости въехал в людей, которые переходили дорогу. Среди них была 35-летняя женщина в положении. Ей досталось больше всего.

- В результате происшествия женщине были причинены телесные повреждения в области лица и головы, и она была доставлена в лечебное учреждение. По имеющимся данным, угрозы ее жизни и здоровью ребенка не имеется, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи сейчас проверяют, мог ли электросамокат быть неисправен. Возможно, его тормоза не сработали.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - отметили в следкоме Кубани. - Электровелосипед коммерческой организации, взятый в аренду молодым человеком, изъят для проведения технической экспертизы.

Уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства и у руководителя СКР по Краснодарскому краю Александра Маслова.