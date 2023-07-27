42 дня и 12,5 тысячи километров. Слесарь из Новороссийска доехал до Владивостока на "Запорожце" 1984 года

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Михаил Шпаков – известный путешественник из Новороссийска. Только люксовые купе и билеты бизнес-класса ему заменяет старый "Запорожец" – 1984 года выпуска.

Машина в кислотных тонах ушла с конвейера почти 40 лет назад. А в 2020-м попала в руки Михаилу. На легковушке мужчина не экономил. Чинил сам – в собственном сервисе. Он работает автослесарем.

Часть деталей мужчина даже выпилил сам. Все – чтобы рвануть в путешествие на другой конец страны – к Тихому океану. От идеи до реализации прошел не один месяц. Но результат себя оправдал.

«Моя мечта – посмотреть страну и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь никто до меня на такой машине не проехал более 10 тысяч километров», – рассказывал автопутешественник.

Ошибся мужчина только в расчетах. Вместо запланированных 10 тысяч проехал 12,5. Ушло на это 45 дней. Вещей с собой взял по минимуму: спальный мешок, палатку и одежду. Все, что вместил в себя "Запорожец".

«Друзья, завистники, недруги, мы с зеленым другом это сделали (доехали до Владивостока). И заслужили лайки, репосты. Ну и от материальной помощи тоже не откажемся», – заключил мужчина на фоне Тихого океана.

Теперь Михаила Шпакова и его железного коня ждет долгая дорога домой – в Новороссийск.