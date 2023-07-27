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Общество27 июля 2023 8:45

42 дня и 12,5 тысячи километров. Слесарь из Новороссийска доехал до Владивостока на "Запорожце" 1984 года

За 42 дня слесарь из Новороссийска проехал на "Запорожце" 1984 года 12,5 тысячи километров до Владивостока
Алексей ГУК
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Михаил Шпаков – известный путешественник из Новороссийска. Только люксовые купе и билеты бизнес-класса ему заменяет старый "Запорожец" – 1984 года выпуска.

Машина в кислотных тонах ушла с конвейера почти 40 лет назад. А в 2020-м попала в руки Михаилу. На легковушке мужчина не экономил. Чинил сам – в собственном сервисе. Он работает автослесарем.

Часть деталей мужчина даже выпилил сам. Все – чтобы рвануть в путешествие на другой конец страны – к Тихому океану. От идеи до реализации прошел не один месяц. Но результат себя оправдал.

«Моя мечта – посмотреть страну и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь никто до меня на такой машине не проехал более 10 тысяч километров», – рассказывал автопутешественник.

Ошибся мужчина только в расчетах. Вместо запланированных 10 тысяч проехал 12,5. Ушло на это 45 дней. Вещей с собой взял по минимуму: спальный мешок, палатку и одежду. Все, что вместил в себя "Запорожец".

«Друзья, завистники, недруги, мы с зеленым другом это сделали (доехали до Владивостока). И заслужили лайки, репосты. Ну и от материальной помощи тоже не откажемся», – заключил мужчина на фоне Тихого океана.

Теперь Михаила Шпакова и его железного коня ждет долгая дорога домой – в Новороссийск.

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