Их столько, что нельзя сосчитать. Полчища саранчи атаковали поля на Кубани

Саранча набрасывается на все, что растет на ее пути. Фото: пресс-служба ФГБУ "Россельхозцентра" по Краснодарскому краю

В этом году саранча ворвалась на поля в нескольких районах Краснодарского края. Опасных насекомых заметили в Славянском районе. Здесь вредители кишат в небе и на земле, но пока не добрались до урожая. Также крылатые пожиратели растений уже появились в плавневой зоне Кубани – Приморско-Ахтарском и Ейском районах. Специалисты говорят, что ареал их распространения увеличивается.

- Наблюдаются вылеты стай имаго, которые перейдут в миграционные полеты на большие расстояния, представляющие угрозу посевам. Сохраняется опасность залета на прилегающие территории и соседние районы, - рассказали в Россельхозцентре по Краснодарскому краю.

Саранча любит, когда сухо. Тогда она прекрасно размножается, и ее количество может достичь катастрофических масштабов. На Кубани насекомое появляется каждый год. В 2022 году она поела 1,5 тыс. гектаров посевов в Приморско-Ахтарском районе.

- От нее можно спастись несколькими способами. Во-первых, это теплицы. Сейчас многое выращивается на закрытом грунте, туда насекомые не проберутся, если все укрывать. Во-вторых, ее травят. Но нужно понимать, что тотальная обработка может негативно сказаться на всей экосистеме. Поэтому саранчу нельзя уничтожать в плавнях, чем она пользуется, - отметил член экологического совета при губернаторе краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Сейчас специалисты мониторят ситуацию. А фермерам советуют не медлить, а сразу приниматься за обработку, если саранча начинает проникать на поля. К тому же аграрии могут получить на это субсидии из бюджета.