Назначены экспертизы, виновница допрошена. Дело почерневшей после ДТП женщины, ставшей инвалидом, взял на контроль председатель следкома

Вика до и после аварии. Фото: Ирина Борс

Дело о страшной аварии, в которой пострадала 42-летняя женщина, - на контроле в председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Родственники пострадавшей боялись, что виновница уйдет от наказания, но сейчас очевидно, что ей придется отвечать за устроенное ДТП.

Дорожное происшествие произошло после Нового года в Армавире. Женщина за рулем иномарки влетела в отечественную легковушку так, что последнюю разорвало на две части. За рулем «Лады» была местная жительница Виктория. Она поехала за водой, но домой в тот день не попала. После аварии ее увезли в реанимацию, где она провела полгода.

Дома Вику ждала 4-летняя дочь, старенькие родители и сестра. Через шесть месяцев ее выписали из больницы. Она весила как подросток – всего 32 килограмма. Все это время родственники не знали, идет ли расследование дела. Только после выписки Вики стало известно, что уголовное дело возбуждено. Более того, сейчас оно находится на контроле в центральном аппарате СК.

- Сейчас назначены экспертизы, виновница допрошена в качестве подозреваемой, - рассказала «КП»-Кубань» адвокат пострадавшей стороны Виктория Вашурина. – После получения всех экспертиз следователи будут принимать решение. Мы уверены. Что никто от ответственности не уйдет.

Сейчас пострадавшая в ДТП женщина находится в Москве. Ее отвезли туда на реабилитацию. Деньги на лечение собирали всем миром. К сожалению, там у Вики случился откат из-за неправильно установленной гастростомы (она нужна, чтобы Вика могла получать пищу). Пока о реабилитации нет и речи – ей надо вновь набирать вес и восстановить организм после перенесенного воспалительного процесса. Скорее всего, женщину опять перевезут в Армавир. Когда ей станет лучше, реабилитацию продолжат – пострадавшей в ДТП нужно заново научиться есть, сидеть, ходить и разговаривать.