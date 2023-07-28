На Сочи вновь обрушилась непогода. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Как и обещали синоптики, на Сочи вновь обрушилась непогода. На курорте, как и в горах, идет дождь. Отпускники спрятались в своих отелях, чтобы переждать ливень. Море начало бушевать, а в горах закрыли канатные дороги. В частности канатки перестали работать на Красной Поляне.

«Канатные дороги закрыты до улучшения погодных условий», - говорится в телеграм-каналах курортов.

Туристам только и остается ждать. Непогода в Сочи будет бушевать еще два дня.

«Пробок вообще нет. Общественный транспорт тоже пустой. Все сидят по домикам», - рассказывает туристка Илона Кузьмина.

К слову, циклон переместился на Краснодарский край. Ранее непогода бушевала в Крыму. По всей территории региона 28 и 29 июля пройдут ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23-28 метрво в секунду.

Что происходит в Сочи из-за непогоды 28 июля 2023

В Сочи закрыли пляжи из-за шторма. Ограничения будут действовать со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля.

«На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4-5 баллов», - сообщили в пресс-службе Департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

Сейчас туристы предпочитают оставаться в отелях. Некоторые все-таки берут купальник, но идут в закрытый бассейн, где в придачу еще и банька.

А тем временем, некоторые самолеты не долетают до курорта. Это также связано с непогодой в Сочи. Аэропорт работает по фактической погоде. Из-за дождя с грозой самолеты начали уходить на запасной аэродром в Минеральные Воды. 13 рейсов не смогли долететь до Сочи.

Когда появляется возможность, авиахаб вновь начинает принимать самолеты. Так, благодаря временным улучшения в погоде, удалось совершить безопасную посадку шести рейсам.

Обстановка в горах Фото: Евгения ХАЛИКОВА

«В аэропорту, в рамках превентивных мер, действует оперативный штаб для минимизации влияния непогоды на производственные процессы. Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания», - рассказали kp.ru в пресс-службе аэропорта Сочи.

Напомним, информацию по всем рейсам можно смотреть на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Стоит отметить, что метеорологи обещают сильный ливень с грозой до 8 часов вечера. Возможен подъем уровня воды в реках. Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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