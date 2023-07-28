«Купила гостиницу в Сочи». Жительница Кубани рассказала, на что тратит выигранные в «Русское лото» 500 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Бухгалтер из Краснодарского края Светлана Брагина*, выигравшая в лотерею 500 млн рублей, рассказала, на что тратит полученные деньги. Напомним, что стать мультимиллионером ей посчастливилось в новогоднем тираже «Русского лото» 1 января 2022 года. Главный приз розыгрыша — новогодний миллиард — она разделила поровну с жителем Крыма Владимиром Исаковым.

До судьбоносного тиража Светлана работала бухгалтером на крупном предприятии. Получив солидный денежный приз на расчетный счет, она решила развернуть жизнь на 180 градусов. В первую очередь она закрыла кредиты, обновила автомобиль, отремонтировала дом. После - изучила гостиничный бизнес и купила уютный отель «Серый гусь» в Сочи.

«Прежде чем вкладывать деньги в гостиничный бизнес, я досконально изучила все нюансы, прошла обучающие курсы и семинары. Долго выбирала локации и предложения по недвижимости. В итоге купила готовую гостиницу в Сочи. Достроила дополнительные номера, обновила интерьер. Я смогла открыть собственное дело, ведь нужны были приличные инвестиции».

Гостиница победительницы расположена в центральной части Сочи. Светлана и ее супруг лично следят за благоустройством территории и номерного фонда.

«Мы относимся к отелю как к детищу. С большой любовью и заботой. В деле мне помогает давняя подруга. Каждого гостя принимаем от души и стараемся, чтобы отдых оставил приятные впечатления. Отель — небольшой, семейный, уютный, тихий, спокойный. Номера разной квадратуры. Во дворе подогреваемый бассейн, баня, открытая кухня с беседкой, где можно позавтракать, попить кофе, пообщаться. Море в 15 минутах ходьбы. До центральной прогулочной зоны около 7 минут на такси, но можно и пешком прогуляться».

Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»

Добрые дела

По словам Светланы и ее близкого окружения, крупный выигрыш не изменил ее характер, лишь дал свободу выбора.

«Дала стартовый капитал своей дочери, чтобы они с мужем развивались самостоятельно. Я помогла ей финансово, а дальше она сама будет принимать решения и искать свой путь. Благодаря выигрышу я не только реализовала мечту, но имею возможность помогать своим близким. Людям, которые действительно в чем-то нуждаются».

Также победительница делает пожертвования на благотворительность, но не готова подробно афишировать эту тему. Светлана считает, что в этом вопросе нужно сохранять скромность.

У денег есть свойство заканчиваться

Благодаря выигрышу в «Русском лото» у Светланы появилось целое состояние. Несмотря на это, она не сидит на месте и строит амбициозные планы, чтобы приумножить капитал.

«Конечно, стало гораздо спокойнее на душе. Но выигрыш также добавил множество мыслей и задач: как грамотно ими распорядиться, ведь у денег есть свойство заканчиваться. И мне не хотелось их тратить впустую. Я поставила себе цель — сделать успешный бизнес. Для меня это тоже испытание и проверка себя, своих интеллектуальных возможностей. Деньги нужно вкладывать: в приоритетные дела, в отдых, в семью. Деньги должны работать, а не лежать под матрасом. Нужно заниматься саморазвитием».

По словам победительницы, чтобы были силы не останавливаться на достигнутом, она выделяет себе время на отдых.

«У меня появилась возможность чаще путешествовать. Благодаря выигрышу, недавно была в Стамбуле. Хотя помню времена, когда мне приходилось брать кредит».

Благодаря выигрышу Светлана осознала, что никогда нельзя отчаиваться, ведь в одночасье в жизни любого человека может произойти чудо, которое поменяет жизнь к лучшему. В ее случае — это выигрыш в новогоднем тираже «Русского лото».

* Фото публикуется с разрешения победительницы

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